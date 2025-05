Tausende bei Demos zum Tag der Arbeit erwartet

Der DGB will in Hannover wieder auf die Straße gehen. (Archivbild) Julian Stratenschulte/dpa

Hannover/Bremen (dpa/lni) –

In Niedersachsen und Bremen werden am 1. Mai wieder Tausende Menschen bei Demonstrationen und Kundgebungen für bessere Arbeitsbedingungen erwartet. Fast 70 Veranstaltungen plant der Deutsche Gewerkschaftsbund im Nordwesten. In Hannover und Bremen sind am Vormittag große Demonstrationen zum Tag der Arbeit geplant. Motto: «Mach dich stark mit uns!».

In mehreren Städten haben sich prominente Redner angekündigt: Ex-Bundespräsident Christian Wulff will in Lehrte sprechen, der geschäftsführende Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) soll in Peine auftreten. In Wolfsburg hat sich IG-Metall-Chefin Christiane Benner angekündigt, in Bremen ihr Stellvertreter Jürgen Kerner.

Weitere Demonstrationen und Kundgebungen sind unter anderem in Braunschweig, Bremerhaven, Emden, Göttingen, Oldenburg und Osnabrück geplant.