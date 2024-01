Tausende bei Demo in Kiel gegen Rechtsextremismus erwartet

Kiel (dpa/lno) –

Am Samstag werden bei einer Demonstration gegen Rechtsextremismus am Kieler Rathausplatz nach Angaben der Polizei bis zu 10.000 Teilnehmer erwartet. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hatte die Kundgebung für Demokratie und Solidarität angemeldet, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Demonstration soll von 11.00 Uhr bis 12.30 Uhr gehen.

«Wir stellen uns gegen sämtliche rechtsextreme Bestrebungen und deren Vorhaben, nicht nur gegen die Entrechtung und Deportation von Millionen Menschen», teilte der Gewerkschaftsbund im Vorfeld mit. Der 27. Januar ist der Tag des Gedenkens der Opfer des Nationalsozialismus. Auf der Kundgebung sollen unter anderem die schleswig-holsteinische Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) und die Bischöfin der Nordkirche, Nora Steen, sprechen, wie es weiter in der Ankündigung hieß.

Am 10. Januar hatte das Medienhaus Correctiv Rechercheergebnisse zu einem Treffen radikal rechter Kreise veröffentlicht. An dem Treffen in einer Potsdamer Villa hatten im November unter anderem einzelne AfD-Funktionäre sowie einzelne Mitglieder der CDU und der erzkonservativen Werteunion teilgenommen. Seit dem Bekanntwerden des Treffens hat es bundesweit zahlreiche Demonstrationen gegen rechts gegeben.

Darüber hinaus soll am Samstag der Polizei zufolge ab 12.00 Uhr ein Korso der Gelbwesten am Wilhelmplatz starten, die gegen eine Maut- und CO2-Steuer-Erhöhung protestieren. Zudem forderten die Privatanmelder der Aktion die Beibehaltung der Agrardiesel- und Kfz-Steuer-Befreiung für Landwirte. Die Polizei rechnet mit bis zu 500 Fahrzeugen.

Die Stadt teilte mit, dass der Wilhelmplatz aufgrund der zahlreichen Fahrzeuge gesperrt werden soll. Dort stehende Autos sollen rechtzeitig weggefahren werden. Ebenso sei aufgrund der Demonstrationen in der Innenstadt mit zahlreichen Beeinträchtigungen im Verkehr zu rechnen.