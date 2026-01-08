Tausalzverbot in Hannover vorübergehend aufgehoben

Hannover (dpa/lni) –

Wegen drohender Eisglätte hebt nach Braunschweig auch Hannover das Verbot von Tausalz vorübergehend auf. «Durch die Kombination aus dem bereits vorhandenen Schnee und Eis und dem bevorstehenden extremen Frost entsteht eine außergewöhnliche Glättegefahr, der mit rein mechanischen Mitteln nicht mehr sicher begegnet werden kann», teilte die Landeshauptstadt zur Begründung mit.

Das Verbot von Tausalz diene zwar dem wichtigen Umweltschutz, in der aktuellen Extremsituation überwiege aber der Schutz von Verkehrsteilnehmenden, hieß es weiter. Die Maßnahme gelte ab Freitag, 0.00 Uhr, weil zweistellige Minusgrade und erneuter starker Schneefall angekündigt seien. Die zeitlich beschränkte Befreiung vom Salzverbot soll zunächst bis zum 23. Januar gelten.

Zuvor hatte mit Braunschweig auch die zweitgrößte Stadt des Landes angekündigt, dass Bürgerinnen und Bürger auf Gehwegen ausnahmsweise Streusalz einsetzen dürfen. Hintergrund sind Wetterprognosen, nach denen Regen auf gefrorene Flächen treffen und sogenanntes Blitzeis entstehen kann. Die Stadt appellierte aber, Streusalz nur sparsam und ausschließlich bei tatsächlicher Eisglätte oder nicht anders zu beseitigenden Schneeresten zu verwenden.