Taucher suchen nach Handy von seit Juni vermisstem Mann

Hamburg (dpa/lno) – Taucher der Polizei haben am Mittwoch in Hamburg-Tonndorf mehrere Gewässer nach dem Handy eines seit Juni vermissten Mannes durchsucht. Die Polizei schließt nicht aus, dass er Opfer eines Gewaltverbrechens geworden sein könnte. Die Tauch-Maßnahmen in der Kleingarten-Anlage sollen nach Angaben eines Sprechers in den kommenden Tagen fortgesetzt werden.

In der Nacht zum 17. Juni war der 39-Jährige verschwunden. Einen Tag zuvor war er den Angaben zufolge von einem Besuch bei seiner Familie im polnischen Stettin mit Bus und Bahn zurückgekommen. «Wir gehen davon aus, dass er Hamburg wieder erreicht hat», hieß es. Der athletische Mann wohnte allein in seiner Wohnung im Stadtteil Horn.

Die Ermittler bitten, dass sich Zeugen melden, die Hinweise zum Aufenthaltsort geben können oder nach dem Verschwinden noch Kontakt zu dem Mann hatten.

