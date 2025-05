Hemmoor (dpa/lni) –

Bei einem Tauchunfall im Kreidesee in Hemmoor (Landkreis Cuxhaven) ist ein 34-Jähriger ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am Mittwoch gemeinsam mit einer Gruppe tauchen, als er aus bislang unbekannten Gründen einen Notaufstieg durchführte. Feuerwehrtaucher, die zufällig vor Ort waren, bargen den Mann aus dem Wasser. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Die Ermittlungen zur genauen Ursache dauern an.