Taucher schwimmen in Celle mit Fackeln in der kalten Aller

Celle (dpa/lni) – Mehr als 200 Taucher und Schwimmer wollen heute (16.30 Uhr) mit brennenden Fackeln in Celle in die kalte Aller steigen. Die Teilnehmer lassen sich nach Angaben der Veranstalter rund vier Kilometer den Fluss hinuntertreiben. Das Winter-Fackel-Schwimmen des örtlichen Clubs der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) gibt es seit mehr als 50 Jahren. Am Freitag lag die Wassertemperatur bei ungefähr sechs Grad.

1966 entstand das Fackelschwimmen aus einer Idee der damaligen DLRG-Tauchertruppe, die ein Wintertraining machen wollte, um Kondition und neue Ausrüstung zu testen. In den ersten Jahren nahmen lediglich die Mitglieder der DLRG-Ortsgruppe am Fackelschwimmen teil, später kamen auch Feuerwehrleute, Angehörige der dort stationierten britischen Soldaten und Mitglieder von Tauchclubs dazu.

