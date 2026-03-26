Taucher begutachtet festsitzenden Wal vor Rettungsaktion

Timmendorfer Strand (dpa) –

Bevor die nächste Rettungsaktion für den vor Timmendorfer Strand gestrandeten Buckelwal startet, hat sich ein Taucher zu dem Tier aufgemacht. Der Wal, so berichtet ein dpa-Reporter vor Ort, reagierte mit heftigen Bewegungen und lautem Schnauben, als sich der Biologe Robert Marc Lehmann näherte. Der 12 bis 15 Meter lange Meeressäuger stecke im flachen Wasser fest – so flach, dass der Taucher dort stehen kann.

Die Begutachtung durch den Taucher habe ergeben, dass es um das Tier relativ gut aussehe, sagte Stephanie Groß vom Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (ITAW). Der Buckelwal reagiere auf Annäherung, der Kopf liege zwar im Flachwasser, er könne diesen aber noch anheben.

Zudem stehen zwei Bagger am Wasser für eine Rettungsaktion des Tieres bereit. Mit insgesamt zwei Baggern soll eine 50 Meter lange, sechs Meter breite und 1,20 Meter tiefe Rinne vor dem Kopf des Wals gegraben werden, sagte Baggerfahrer Tim Löhndorf von der Firma Ökologischer Gewässerdienst Wandhoff der Nachrichtenagentur dpa am Mittwoch. Besonders herausfordernd seien bei der Rettungsaktion Wind und Strömung.

Der Buckelwal war Montagmorgen auf der Sandbank entdeckt worden. Am Dienstag war ein Rettungsversuch mit einem kleinen Saugbagger gescheitert. Zuvor waren bereits andere Versuche fehlgeschlagen.