«Tau mich auf» meistgestreamter Spotify-Song im Norden

Noch vor zwei deutschen Rappern war Taylor Swift auf Spotify 2025 die meistgehörte Künstlerin. (Archivbild) Jordan Strauss/Invision/dpa

Kiel (dpa/lno) –

Taylor Swift war in Schleswig-Holstein in diesem Jahr die meistgehörte Künstlerin auf Spotify. Auf die US-Sängerin folgen im Norden mit Pashanim und dem gebürtigen Hamburger Bonez MC zwei deutsche Rapper, wie aus dem «Wrapped»-Jahresrückblick des Musikstreaming-Anbieters hervorgeht. Der am meisten gehörte Song des Jahres in Schleswig-Holstein war demnach «Tau mich auf» von Popsänger Zartmann, gefolgt von «Ordinary» von US-Musiker Alex Warren.

Bruno Mars ist gleich zweimal bei den Top-Songs vertreten: «APT.» gemeinsam mit der Sängerin Rosé liegt auf dem zweiten Platz, «Die With A Smile» zusammen mit Lady Gaga liegt auf Platz sechs. Bei den Top-Alben liegt der «KPop Demon Hunters»-Soundtrack aus dem Musical-Animationsfilm, der auf dem Streamingdienst Netflix zum großen Erfolg wurde, in Schleswig-Holstein ganz vorn. Danach folgen «Most valuable Playa» vom deutschen Rapper Jazeek sowie «Schönhauser EP» von Zartmann.

Unterhaltung und True Crime bei Podcasts beliebt

In den beliebtesten Podcasts geht es vor allem um Unterhaltung. «Gemischtes Hack» mit Felix Lobrecht und Tommi Schmidt belegt den ersten Platz, gefolgt von «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood» der Kaulitz-Brüder Bill und Tom. Dahinter schnitten in Schleswig-Holstein auch die True-Crime-Podcasts «Mordlust» der Journalistinnen Paulina Krasa und Laura Wohlers sowie «Mord auf Ex» der Journalistinnen Leonie Bartsch und Linn Schütze auf den Plätzen drei und vier gut ab.

Spotify ist mit rund 713 Millionen monatlich aktiven Hörern Marktführer bei Musik-Streamingdiensten. Nutzer sollen jetzt mit der Funktion «Wrapped» auch wieder ihren persönlichen Jahresrückblick sehen können. Das Format wird in den sozialen Medien viel geteilt und gilt als beliebt.

In Deutschland gibt es zudem für jedes Bundesland Rankings mit den jeweils zehn beliebtesten Künstlerinnen und Künstlern, Songs, Alben und Podcasts. Welchen Zeitraum Spotify für die Erhebung genau nutzt, teilt der Anbieter auf Nachfrage nicht mit. Auch bei anderen Anbietern können Musikfans ihre Nutzergewohnheiten verfolgen.

Die Top-Listen des Jahres

Die Top 10 der meistgestreamten Künstlerinnen und Künstler in Schleswig-Holstein:

Taylor Swift Pashanim Bonez MC Jazeek Linkin Park Luciano AYLIVA The Weeknd Billie Eilish Nina Chuba

Die Top 10 der meistgestreamten Songs in Schleswig-Holstein: