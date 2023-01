Kiel (dpa) –

Der mutmaßliche Täter der tödlichen Messerattacke in einem Zug bei Brokstedt in Schleswig-Holstein war noch kurz vor der Tat am Mittwoch in der Kieler Ausländerbehörde. Der 33-Jährige habe eine Aufenthaltskarte beantragt, sagte Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) am Donnerstag in einer Sondersitzung des Landtags. Von dort sei er zum Einwohnermeldeamt geschickt worden.