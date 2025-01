Tatverdächtiger nach Wohnungsbrand in Heide festgenommen

Heide (dpa/lno) –

Nach einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Heide (Kreis Dithmarschen) ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Das Feuer war am Morgen in einer ausgebauten Kellerwohnung ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Der Feuerwehr sei es gelungen, den Brand unter Kontrolle zu bekommen und zu löschen.

Menschen wurden nicht verletzt. Alle Bewohner konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Den Angaben nach ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Verdachts der besonders schweren Brandstiftung. Ein 28-Jähriger steht dabei im Verdacht, das Mobiliar der ehemals von ihm bewohnten Wohnung angezündet zu haben.