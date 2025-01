Tatverdächtiger nach Tötung eines Obdachlosen in Haft

In einem Schutzcontainer für Obdachlose in Kiel wurde ein Mann getötet. Die Mordkommission ermittelt. (Symbolbild) David Inderlied/dpa

Kiel (dpa) –

Nach dem gewaltsamen Tod eines 42 Jahre alten Obdachlosen in Kiel sitzt ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Eine Ermittlungsrichterin erließ am Neujahrstag Haftbefehl wegen Totschlags gegen einen 25-Jährigen, wie die Polizei am Vormittag berichtete. Der Mann wurde in ein Gefängnis gebracht.

Den Antrag der Staatsanwaltschaft auf Haftbefehl gegen einen weiteren Tatverdächtigen lehnte das Gericht dagegen ab. Der 24-Jährige kam daraufhin wieder auf freien Fuß.

Die Gewalttat ereignete sich nach Polizeiangaben am Dienstagmorgen. Danach nahmen Einsatzkräfte beide Tatverdächtige fest. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Geschehens dauerten an, berichtete die Polizei. Die von der Stadt Kiel aufgestellten Container sollen Obdachlose vor winterlicher Kälte schützen. Sie können dort unterkommen.