Tatverdächtiger nach Steinwurf auf Moschee gefasst

Hildesheim (dpa/lni) – Nach einem Steinwurf auf ein Fenster der türkischen Ditib-Moschee in Hildesheim hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Der 22 Jahre alte Hildesheimer soll am Samstag eine Scheibe zertrümmert haben. Es gebe bisher keine Hinweise auf ein rechtsradikales Motiv, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag mit. Zum Motiv des Mannes machten die Ermittler zunächst keine Angaben. Der Tatverdächtige sei in enger Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der Moschee ausfindig gemacht worden. Nach der Vernehmung sei er entlassen worden. Verletzt wurde bei dem Steinwurf niemand.

