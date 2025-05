Tatverdächtiger nach Messerangriff in Geesthacht in U-Haft

Geesthacht (dpa/lno) –

Nach dem Messerangriff auf einem Parkplatz eines Schnellrestaurants in Geesthacht sitzt ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Der 22-Jährige hatte sich am Montag der Polizei im Kreis Herzogtum Lauenburg gestellt, wie eine Sprecherin am Vormittag berichtete. Am Dienstag erließ ein Richter am Amtsgericht Lübeck Haftbefehl gegen den zuvor bereits festgenommenen Mann.

Ein 21-Jähriger war bei einem Raubüberfall am 10. April durch einen Messerstich verletzt worden. Er wurde in eine Klinik nach Hamburg gebracht. Die Polizei hatte daraufhin Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten schweren Raubes und der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.

Früheren Polizeiangaben zufolge war das Opfer auf dem Parkplatz zunächst von dem Tatverdächtigen angesprochen und nach Wechselgeld gefragt worden. Als er die Frage verneinte, soll der andere Mann ihn mit einem Messer bedroht haben. Außerdem habe er versucht, ihm die Geldbörse zu entreißen. Bei einem sich anschließenden Gerangel habe der 21-Jährige einen Stich in den Rücken und mehrere oberflächliche Schnittverletzungen erlitten.