Tatverdächtiger 42 Jahre nach Mord an Prostituiertem in Haft

Fast 43 Jahre nach einem Mord in Hamburg hat die Polizei einen Tatverdächtigen verhaftet. (Symbolbild) Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa) –

Fast 43 Jahre nach dem Mord an einem Prostituiertem in Hamburg hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Der heute 61-Jährige sei am Mittwoch von Zielfahndern im Stadtteil Finkenwerder verhaftet worden und sitze nun in Untersuchungshaft, teilte die Polizei mit.

Den Angaben zufolge war der 41 Jahre alte Prostituierte am 11. Januar 1983 in seinem Wohnwagen im Hamburger Stadtteil Hammerbrook erschossen worden. Der Täter flüchtete unerkannt. Trotz intensiver Bemühungen konnte die Polizei die Tat damals nicht aufklären. Schließlich übernahm eine Abteilung für Altfälle im Landeskriminalamt die Ermittlungen. Die nach der Tat gesicherten Spuren wurden mit moderner Kriminaltechnik erneut untersucht. Eine DNA-Spur führte dann zur Identifizierung des Tatverdächtigen.

Die weiteren Ermittlungen hätten den Verdacht gegen den zur Tatzeit 19-jährigen Deutschen erhärtet, hieß es. Die Staatsanwaltschaft erwirkte daraufhin beim Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss für seine Wohnung und einen Haftbefehl.