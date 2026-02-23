Tatverdächtige nach zwei Messerangriffen in U-Haft

Hannover/Garbsen (dpa/lni) –

Nach zwei Messerangriffen in Hannover und Garbsen befinden sich ein 17-Jähriger und ein 41-Jähriger in Untersuchungshaft. Gegen die beiden Männer, die jeweils in einem der Fälle tatverdächtig sind, erließ das Amtsgericht Hannover auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehle, wie die Polizei mitteilte. Sowohl bei dem Messerangriff am Freitag in Hannover-Leinhausen als auch bei dem Angriff am Samstag in Garbsen wird wegen versuchten Totschlags ermittelt.

Bei beiden Fällen waren die mutmaßlichen Täter jeweils kurz danach in der Nähe festgenommen worden. Es werde noch zu den Hintergründen ermittelt, teilte die Polizei weiter mit.

Angriffe an Stadtbahnhaltestellen

Der Fall in Hannover hatte sich den Angaben nach auf dem Bahnsteig einer Stadtbahnhaltestelle abgespielt. Dort soll der 17-Jährige am Freitag einen 32-Jährigen mit einem Messer durch mehrere Stiche schwer verletzt haben. Das Opfer soll nach Polizeiangaben zuvor Zivilcourage gezeigt haben und als Zeuge bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen dem 17-Jährigen und einer 14-Jährigen eingeschritten sein. Danach soll der Jugendliche dann den 32-Jährigen mit dem Messer angegriffen haben.

In Garbsen eskalierte laut der Ermittler am Samstagabend ein Streit zwischen einem 21-Jährigen und einem 41-Jährigen – ebenfalls nahe einer Haltestelle der Stadtbahn. Auslöser dieses Streits soll eine andere körperliche Auseinandersetzung früher am Tag gewesen sein, zu der die Polizei bereits gerufen worden war. Nach einem kurzen verbalen Streit soll der 41-Jährige das Messer gezogen und den 21-Jährigen angegriffen haben. Ein Zeuge bemerkte nach Angaben der Beamten den Streit und kam dem 21-Jährigen zu Hilfe.