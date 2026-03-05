«Tatort»-Star zurück auf Musical-Bühne

Hamburg (dpa) –

Schauspieler Richy Müller (70) steht wieder beim Musical «Tarzan» auf der Bühne. Er schlüpft vom 8. Mai an in Hamburg für zehn Termine erneut in die Rolle des Wildjägers Clayton, wie Stage Entertainment mitteilte. Müller, der unter anderem als ARD-«Tatort»-Kommissar bekannt ist, war bereits im Stuttgarter «Tarzan»-Musical zu sehen.

Er sei sofort Feuer und Flamme gewesen, sagte Müller laut Mitteilung. «Diese Figur ist komplex, fordernd und überraschend – sie verlangt nicht nur Körpersprache, Energie und Präsenz, sondern auch eine tiefe Auseinandersetzung mit ihrem Charakter.» Genau diese Mischung mache sie für ihn so spannend, sagte der Schauspieler.