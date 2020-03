«Tatort»-Komissarin rät Frauen zu mehr Selbstbewusstsein

Almila Bagriacik lächelt bei einem Fototermin des neuen Tatorts «Borowski und die Angst der weißen Männer». Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Frauen sollten nach Ansicht von Schauspielerin Almila Bagriacik mehr Zutrauen in die eigene Stärke entwickeln. «Wir dürfen uns auch nicht immer so als Opfer darstellen und uns klein machen», sagte Bagriacik am Rande der Dreharbeiten für den neuen Kieler «Tatort» der Deutschen Presse-Agentur. Frauen müssten «einfach mal sagen, was wir denken, und das dann durchsetzen und gut ist».

Die Schauspielerin steht in «Borowski und die Angst der weißen Männer» bereits zum siebten Mal als Kommissarin Mila Sahin mit Schauspieler Axel Milberg (Kommissar Klaus Borowski) vor der Kamera. In dem neuen Fall geht das Duo auf die Jagd nach einem Frauenhasser.

Bagriacik ist froh, dass der neue Kieler «Tatort» das Thema Frauenhass im Internet thematisiert. «Das geht in die Köpfe der Jugend. Und dann sind sie darauf trainiert, dass eine Frau an den Herd gehört, obwohl ihre Mama total stark ist und parallel arbeitet», sagte Bagriacik. Aber das ist das, was ihnen injiziert wird, und ich finde, da muss sich definitiv was ändern.»

Die Dreharbeiten für «Borowski und die Angst der weißen Männer» laufen noch bis zum 1. April. Der Sonntagskrimi läuft voraussichtlich im kommenden Jahr in der ARD.