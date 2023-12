Task Force der Polizei nimmt Dealer fest

Hamburg (dpa/lno) –

Die Polizei hat in Hamburg-Billstedt einen mutmaßlichen Dealer mit Drogen im Gepäck festgenommen. 80 Gramm Heroin und ungefähr 25 Gramm Kokain habe der Mann mit sich herumgetragen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Außerdem hätten die Beamten über 900 Euro und ein Handy beschlagnahmt.

Polizisten der «Task Force zur Drogenbekämpfung» in Zivil hatten den Angaben zufolge am Dienstag den 36-Jährigen dabei beobachtet, wie er Kontakt zu Drogenkonsumenten aufnahm und haben ihn daraufhin festgenommen. Er sei zunächst in ein Untersuchungsgefängnis gebracht worden. Es bestehe außerdem der Verdacht, dass er sich illegal in Deutschland aufhalte. Die Beamten kontrollierten nach eigenen Aussagen an dem Tag insgesamt 135 Personen und stellten rund 30 Strafanzeigen aus.