Tarifverhandlungen für Helios-Kliniken starten am Donnerstag

Hannover (dpa/lni) –

Die Gewerkschaft Verdi fordert für die rund 5000 Beschäftigten in acht Helios-Kliniken in Niedersachsen eine Lohnerhöhung von 15 Prozent rückwirkend zum 1. Januar dieses Jahres. Für Auszubildende verlangt sie zudem 200 Euro mehr im Monat. Die Forderungen beziehen sich auf eine Laufzeit von zwölf Monaten. Am Donnerstag (10.00 Uhr) beginnen laut Verdi die Tarifverhandlungen mit dem Unternehmen Helios, das zum Dax-Konzern Fresenius gehört.

Zu den weiteren Forderungen gehören eine Corona-Prämie für die Beschäftigten in Höhe von 1500 Euro sowie eine Anhebung der Jahressonderzahlung für alle Kliniken auf einheitlich 100 Prozent eines Monatsgehalts statt wie bisher je nach Standort 60 bis 90 Prozent. Bei den Tarifverhandlungen geht es um die Helios-Kliniken in Cuxhaven, Hildesheim, Gifhorn, Herzberg am Harz, Nienburg, Salzgitter, Uelzen und Wittingen.