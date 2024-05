Tarifabschluss in Schleswig-Holsteins Einzelhandel erzielt

Rendsburg (dpa/lno) –

Mehr als ein Jahr nach Auslaufen des Tarifvertrages ist nach Angaben des Handelsverbands Nord ein neuer Tarifvertrag für die 120.000 Beschäftigten in Schleswig-Holsteins Einzelhandel erzielt worden. «Wir sind froh, nach einem langen Verhandlungsmarathon endlich den Deckel draufbekommen zu haben», sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbandes Dierk Böckenholt am Freitag in Rendsburg.

Nach der Einigung steigen die Gehälter rückwirkend zum Oktober 2023 um 5,3 Prozent. Zum Mai dieses Jahres gibt es zudem eine weitere Erhöhung um 4,7 Prozent, und im dritten Tarifjahr sollen die Gehälter ab Mai 2025 um einen Festbetrag von 40 Euro und dann um weitere 1,8 Prozent erhöht werden. Zusätzlich erhalten die Beschäftigten laut Verband eine Inflationsausgleichsprämie von 1000 Euro, und der jährliche Beitrag für die tarifliche Altersvorsorge steigt von 300 Euro auf 420 Euro.

«Wir wissen, dass wir damit bis an die äußerste Belastungsgrenze einiger Unternehmen gegangen sind», betonte Böckenholdt. Aufgrund der langen Laufzeit und der größeren Planungssicherheit werde das Tarifergebnis jedoch als branchengerecht erachtet.