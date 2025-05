Tanzende Schlepper und Paraden – Hafengeburtstag startet

Hamburg (dpa/lno) –

Ob Traditionssegler, Barkasse oder Hochseeschlepper: Mehr als 250 Schiffe werden beim 836. Hamburger Hafengeburtstag erwartet. Am Mittag (13.00 Uhr) beginnt die große Einlaufparade, zu der an der Elbe Tausende Zuschauer erwartet werden. Der Michel lädt vorher zum Eröffnungsgottesdienst (11.00 Uhr). Die Veranstalter rechnen mit mehr als einer Million Besuchern.

Das dreitägige Programm ist bunt: Die Hochseeschlepper «Elbe» und «Holland» und viele weitere Schiffe laden Gäste auf ihr Deck zu Besichtigungen ein, die Deutsche Lebens-Rettungsgesellschaft (DLRG) feiert ihr 100-jähriges Bestehen mit einem Bootskorso und der traditionsreiche Dreimaster «Alexander von Humboldt II.» legt an den Landungsbrücken an. Auf der maritimen Partymeile gibt es viele Leckereien. Gleichzeitig sollen Einblicke in die moderne Arbeitswelt am Hafen gegeben werden.

Bei «Hafen pur!» tritt am Freitag die Sängerin Nina Chuba auf. Musiker Lotto King Karl will «Hamburg meine Perle» zurück auf die Bühne bringen. Außerdem sollen Musical-Szenen aus «MJ – Das Michael Jackson Musical» für Broadway-Atmosphäre sorgen.

Schwimmende Bühne auf der Elbe

Wie im vergangenen Jahr wird auch dieses Mal umrahmt von Hafenlichtern eine schwimmende Bühne auf der Elbe an den Landungsbrücken liegen. Auf der Ponton-Bühne tritt am Samstag unter anderem Johannes Oerding mit zwei Songs bei der Geburtstagsgala für den Hafen auf. An diesem Abend wird die Bühnenshow mit einem großen Feuerwerk beendet.

Zwischen den klassischen Ein- und Auslaufparaden am Freitag und Sonntag ist auch das traditionelle Schlepperballett wieder dabei, das mit Musik aus dem diesjährigen Länderpartner Burgenland unterlegt wird.

Der Naturschutzbund betonte, er lehne den Hafengeburtstag nicht grundsätzlich ab. Kritisiert werde aber die weiterhin mangelnde Nachhaltigkeit der Großveranstaltung: «Konventionelles Feuerwerk, schlechte Luftqualität, hohes Müllaufkommen, induzierter Anreiseverkehr.» Die Forderungen: innovative Kreuzfahrtschiffe mit zukunftsträchtiger Abgastechnik einladen, Shows mit Drohnen und Lasern präsentieren und wiederverwendbares Geschirr zur Regel machen.

Geburtsstunde des Hafens

Der Hafengeburtstag erinnert an den Beginn des zollfreien Handels über die Elbe, den Kaiser Friedrich Barbarossa am 7. Mai 1189 mit einem Freibrief ermöglicht haben soll. Dieses Datum gilt seither als Geburtsstunde des Hamburger Hafens.

«Der Hafen berührt und inspiriert uns in Hamburg so sehr wie kaum ein anderer Ort», hatte Hamburgs Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) bei der Vorstellung des Programms gesagt. «Hier wurde Hamburgs Wohlstand begründet und heute gehen von Deutschlands größtem Hafen bedeutende Wirtschaftsimpulse aus. Es gibt viel Anlass, den Hafen zu feiern.»