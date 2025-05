Tanzende Schlepper locken zum Hafengeburtstag

Hamburg (dpa/lno) –

Beim Hamburger Hafengeburtstag werden am Samstag (15.45 Uhr) wieder tonnenschwere Schlepper zu klassischer Musik Pirouetten drehen. Tausende Besucher wollen das traditionsreiche Schlepperballett an den Landungsbrücken verfolgen, das mit Musik aus dem diesjährigen Länderpartner Burgenland (Österreich) unterlegt wird.

Auf einer schwimmenden Bühne tritt am Samstag unter anderem Johannes Oerding mit zwei Songs bei der Geburtstagsgala für den Hafen auf. An diesem Abend wird die Bühnenshow mit einem großen Feuerwerk beendet. Bei dem Hafenfest werden in diesem Jahr insgesamt mehr als 250 Schiffe und mehr als eine Million Besucher erwartet. Zum Abschluss am Sonntag gibt es eine große Auslaufparade.