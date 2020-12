Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens. Foto: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hildesheim (dpa/lni) – Unbekannte haben mehrere Tannenbäume von einem Verkaufsstand in Hildesheim gestohlen. Die Täter seien in den umzäunten Bereich auf dem Parkplatz eines Supermarktes eingedrungen und hätten insgesamt sechs Bäume mitgenommen, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Anschließend flüchteten sie in der Nacht auf den Samstag. Es entstand ein Schaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Von den Dieben und den Bäumen fehlt bislang jede Spur.

Pressemitteilung der Polizei