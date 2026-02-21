Tankstellenmitarbeiter überfahren: Täter fliehen

Ahrensbök (dpa/lno) –

Ein Tankstellenmitarbeiter ist in Ahrensbök (Kreis Ostholstein) von nicht zahlungswilligen Kunden überfahren worden. Die vier Männer hatten am Freitagabend zunächst ihr Auto getankt, daraufhin war einer von ihnen in die Tankstelle gegangen, dort bezahlte er jedoch nicht, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.

Tankstellenmitarbeiter will eingreifen und wird überfahren

Als der Tankstellenmitarbeiter nach draußen ging und sich vor das Auto der Männer stellte, um diese am Wegfahren zu hindern, überfuhren sie den Mann und flüchteten. Während es zunächst aussah, als sei der Mitarbeiter dabei schwer verletzt worden, spricht die Polizei inzwischen von einer verhältnismäßig leichten Verletzung.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Feststeht bereits, dass das Kennzeichen des Autos geklaut war.