Tankstellenmitarbeiter schlägt Räuber Waffe aus der Hand

Hamburg (dpa/lno) –

Ein Tankstellenmitarbeiter hat einem Räuber während eines Überfalls die Waffe aus der Hand geschlagen. Drei Maskierte hatten am Montagabend in einer Tankstelle in Hamburg-Billstedt einen Angestellten mit einer Schreckschusswaffe bedroht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Sie forderten Bargeld von dem Angestellten.

Der Mitarbeiter schlug dem Täter die Waffe aus der Hand, dann kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Räubern und zwei Mitarbeitern. Dabei habe einer der Täter einem 42-jährigen Mitarbeiter mutmaßlich mit einer Machete ins Bein geschnitten. Auch eine Gesichtsverletzung habe er davongetragen. Rettungskräfte brachten den Verletzten ins Krankenhaus. Die drei Maskierten seien geflüchtet, hieß es. Die Polizei fahndet nach den Tätern.