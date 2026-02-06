Tankstellenchef vereitelt Raubversuch mit Holzlatte

Hannover (dpa/lni) –

Zwei bewaffnete Männer haben am Dienstagmorgen versucht, eine Tankstelle in Hannover zu überfallen. Der Betreiber vertrieb die mutmaßlichen Täter jedoch mit einer Holzlatte, wie Polizei und Staatsanwaltschaft erst jetzt mitteilten. Wenig später nahm die Polizei nach eigenen Angaben beide Verdächtigen fest.

Betreiber holt Holzlatte unter dem Tresen hervor

Demnach betraten die beiden Männer gegen 7.00 Uhr die Verkaufsräume einer Tankstelle an der Vahrenwalder Straße. Sie seien mit Messern bewaffnet gewesen und hätten einen Überfall geplant. Der 54 Jahre alte Betreiber habe jedoch eine Holzlatte unter dem Tresen hervorgeholt. Die beiden Männer seien daraufhin ohne Beute geflüchtet. Verletzt worden sei niemand.

Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung nahmen Einsatzkräfte nach Polizeiangaben zunächst einen 18-Jährigen in Tatortnähe fest. Kurz darauf sei auch ein 16 Jahre alter mutmaßlicher Komplize vorläufig festgenommen worden. Anschließend durchsuchte die Polizei die Wohnungen der beiden und stellte Beweismaterial sicher.

Haftrichter erlässt Untersuchungshaft für 18-Jährigen

Der 16-Jährige kam nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder frei. Gegen den 18-Jährigen erließ ein Haftrichter am Mittwoch Untersuchungshaft. Er kam in eine Jugendanstalt.

Die Ermittler prüfen den Angaben zufolge, ob die beiden Verdächtigen auch für weitere Überfälle auf Tankstellen verantwortlich sein könnten. Die Ermittlungen dauern an.

Polizei warnt vor Widerstand gegen bewaffnete Täter

Die Polizei warnte in diesem Zusammenhang davor, sich bewaffneten Tätern entgegenzustellen. Man solle weder Leben noch Gesundheit für Sachwerte riskieren, sondern im Zweifel den Forderungen nachkommen sowie die Polizei verständigen.