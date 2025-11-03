Tankstellen-Mitarbeiterin bei Raub mit Messer verletzt

Tarp (dpa/lno) –

Eine Mitarbeiterin einer Tankstelle in Tarp im Kreis Schleswig-Flensburg ist bei einem Raubüberfall mit einem Messer verletzt worden. Der unbekannte Täter habe die 40-Jährige am Sonntagabend mit einem Messer bedroht und Geld gefordert, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin sei es zu einer Rangelei gekommen, wobei der Angreifer die Frau mit einem Messer in den Bauch gestochen haben soll. Die Frau habe daraufhin eine leichte Verletzung und einen Schock erlitten. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Unbekannte konnte 1.000 Euro stehlen.