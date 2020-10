Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. Foto: picture alliance/dpa/Symbolbild

Wilhelmshaven (dpa/lni) – Ein Unbekannter hat eine Tankstelle in Wilhelmshaven überfallen. Der Täter habe den Kassierer mit einer Schusswaffe bedroht und ihn aufgefordert, den Inhalt der Kasse in eine Sporttasche zu füllen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Angestellte war zum Zeitpunkt des Überfalls am Mittwoch um kurz vor Mitternacht allein in der Tankstelle. Der Täter floh mit dem Geld vom Tatort und konnte zunächst nicht aufgegriffen werden. Wie viel Geld in der Kasse war, teilte die Polizei nicht mit.

Pressemitteilung der Polizei