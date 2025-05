Brunsbüttel (dpa/lno) –

Ein unter norwegischer Flagge fahrender Tanker ist in Brunsbüttel mit der Mittelmauer der neuen Südschleuse kollidiert. An dem Schiff und der Schleusenmauer entstand dabei am Montagnachmittag geringer Sachschaden in Form von Farbabschürfungen, wie die Polizei berichtete. Menschen kamen dabei nicht zu Schaden. Das Schiff hatte Kohlendioxid geladen. Die Wasserschutzpolizei nahm Ermittlungen zur Ursache des Zwischenfalles auf.