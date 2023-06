Tampons und Binden gratis an zunächst 20 Hamburger Schulen

Hamburg (dpa/lno) –

Schülerinnen an zunächst 20 Hamburger Schulen sollen vom kommenden Schuljahr an kostenlos Tampons und Binden erhalten. Die Hamburgische Bürgerschaft beschloss am Mittwoch mehrheitlich einen Antrag der Regierungsfraktionen von SPD und Grünen für ein entsprechendes Pilotprojekt.

Dabei sollen an ausgewählten weiterführenden und berufsbildenden Schulen Informationsangebote zur Periode sowie einfach zu bedienende Automaten mit Menstruationsprodukten zur Verfügung gestellt werden. Bei der Auswahl der Schulen solle ein Querschnitt der Stadtteile erfasst werden, um ein möglichst umfassendes Ergebnisbild zu erhalten. Die Linken erinnerten daran, dass sie bereits vor eineinhalb Jahren einen viel weitergehenden Antrag zu dem Thema gestellt hätten.