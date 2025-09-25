Tagung der Nordkirche beginnt

Travemünde (dpa) –

Die Synode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland (Nordkirche) trifft sich am Donnerstag in Travemünde zu ihrer turnusmäßigen Tagung. Bis Sonnabend wollen die 156 Kirchenparlamentarier unter anderem die Mitglieder für mehrere Ausschüsse wählen.

Außerdem stehen Berichte der Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt, der Kirchenleitung sowie aus dem Sprengel Mecklenburg-Vorpommern auf der Tagesordnung. Weiterhin ist nach Angaben der Synode die Diskussion einer Studie zum Thema Klimaneutralität und zur zukünftigen Gestaltung der Gemeinden geplant.