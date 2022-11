TAG Immobilien streicht Dividende

Hamburg (dpa) –

TAG Immobilien streicht für dieses Jahr die Dividende. Das Hamburger Unternehmen begründete dies in einer am Montag veröffentlichten Mitteilung mit dem Marktumfeld. Die Inflation sowie stark gestiegene Zinsen wirkten sich in Form sprunghafter Kapitalmärkte und schwer einzuschätzender Investmentmärkte aus. Stattdessen soll durch die Aussetzung der Dividende die Kapital- und Finanzierungsbasis gestärkt werden. Bislang hatte TAG eine Ausschüttung von 81 Cent je Aktie in Aussicht gestellt.

«In Verbindung mit den für 2023 bereits umgesetzten Refinanzierungsmaßnahmen wird damit die Kapital- und Finanzierungsbasis der Gesellschaft für die kommenden Jahre auf ein nachhaltig stabiles Fundament gestellt», erläuterte Finanzvorstand Martin Thiel. Weitere Eigenkapitalmaßnahmen seien nicht erforderlich. Sobald sich die Kapital- und Investmentmärkte wieder normalisierten, wolle TAG wieder Dividenden zahlen.

Im dritten Quartal stieg der operative Gewinn – gemessen an der für die Immobilienbranche wichtigen Kenngröße FFO I um sieben Prozent auf 49,1 Millionen Euro, teilte TAG weiter mit.