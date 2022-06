Tag der Niedersachsen vor Rathaus von Hannover eröffnet

Hannover (dpa/lni) –

Mit einer Bühnenshow vor dem Neuen Rathaus von Hannover ist der Tag der Niedersachsen eröffnet worden. Zu den geladenen Gästen zählten am Freitag viel Politik-Prominenz, aber auch ein Darsteller des Rattenfängers von Hameln sowie Menschen in Tracht aus verschiedenen Landesteilen. Bis Sonntag werden mehr als 400.000 Besucherinnen und Besucher in der Landeshauptstadt erwartet, sie können sich auf neun so genannten Themenmeilen am Rathaus und Maschsee über Sport, Politik und regionale Besonderheiten informieren und verschiedenste kulinarische Spezialitäten probieren.

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) machten bei der Eröffnung reichlich Werbung für ihr Bundesland. «Vielfalt, Offenheit und Zusammenhalt» – so beschrieb Weil Niedersachsen in drei Worten. Onay sagte: «Solidarisch, bunt und vielfältig, und es ist Heimat.» Zwar hat der Regierungschef schon einige Landesfeste mehr erlebt als Onay, in einem ist ihm der OB aber voraus. Der Rathauschef ist gebürtiger Niedersachse, stammt aus Goslar, während der Ministerpräsident, wie er sagte, in einem «Vorort von Niedersachsen, in Hamburg» geboren wurde.

Auf mehreren Bühnen sind bei dem Landesfest an diesem Wochenende Künstlerinnen und Künstler zu erleben. Die im Wendland aufgewachsene Schauspielerin und Sängerin Denise M’Baye präsentierte zum Auftakt ein selbst geschriebenes, persönliches Niedersachsenlied. Swing- und Jazzsänger Juliano Rossi durfte die inoffizielle Landeshymne («Sturmfest und erdverwachsen») singen. Dies habe er sich auch nicht träumen lassen, als er im Alter von 17 die Rockband Terry Hoax gegründet habe, sagte Rossi, der bürgerlich Oliver Perau heißt.

Der Tag der Niedersachsen wird alle zwei Jahre in einer anderen Stadt zwischen Harz und Nordsee veranstaltet. Die erste Ausgabe in Hannover musste pandemiebedingt um ein Jahr verschoben werden. Zuletzt war das Landesfest 2019 in Wilhelmshaven gefeiert worden.