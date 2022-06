Tag der Niedersachsen: Festmeile in Hannover wird aufgebaut

Hannover (dpa/lni) –

Mit kostenlosen Konzerten, Mitmach-Angeboten und Informationsständen wird an diesem Wochenende der Tag der Niedersachsen in Hannover gefeiert. Der Aufbau der sieben Bühnen und neun sogenannten Themenmeilen am Maschsee und am Neuen Rathaus hat bereits begonnen. Zur Eröffnung am Freitag (17.00) Uhr gibt es einen Talk mit Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne), wie die Staatskanzlei am Mittwoch mitteilte. Darauf folgen die Revue «75 Jahre Niedersachsen» und eine Akrobatik-Tanzshow mit Akteuren des Feuerwerks der Turnkunst. Die Jubiläumsausgabe des Landesfests war coronabedingt von 2021 auf dieses Jahr verschoben worden. Erwartet werden bis Sonntag mehr als 400 000 Besucherinnen und Besucher.