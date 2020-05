Tag der Amateure mit Fußball-Pokalfinals verlegt

Hamburg (dpa/lno) – Der bundesweite Tag der Amateure mit den Fußball-Pokalfinals wird verlegt. Das haben die Präsidenten und Geschäftsführer der 21 Landesverbände entschieden. Ursprünglich sollte die fünfte Auflage am 23. Mai im Vorfeld des DFB-Pokalfinals stattfinden und in einer über den Tag verteilten Live-Konferenz im Ersten gezeigt werden. Der neue Termin steht noch nicht fest. Die Pokalsieger und damit Teilnehmer am nächsten DFB-Pokal können auch nach dem 30. Juni ermittelt werden, heißt es in der Mitteilung.

In Schleswig-Holstein stehen der SV Todesfelde und der Regionalliga-Spitzenreiter VfB Lübeck im Finale. Im Hamburger Pokalwettbewerb müssen erst Viertel – und Halbfinale gespielt werden.

