Täter schießen nachts auf Lebensmittelgeschäft in Rahlstedt

Hamburg (dpa/lno) –

Zwei unbekannte Täter haben in Hamburg-Rahlstedt auf ein Lebensmittelgeschäft geschossen. Verletzt wurde dabei niemand, wie die Polizei mitteilte. Ein 56-Jähriger habe in der Nacht die Schüsse gehört und anschließend ein dunkles Auto gesehen, das von dem Tatort weggefahren sei. Die von ihm alarmierten Polizisten entdeckten Einschusslöcher an der Ladenfront des Geschäfts.

Die Auswertung der ersten Beweismittel ergab, dass es sich um zwei Täter handeln soll. Genauere Beschreibungen der Personen lägen bisher nicht vor. Die Polizei bittet nun um Hinweise von Menschen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen im Alaskaweg gemacht haben.