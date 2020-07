Täter rammen nach Sprengung von Geldautomat Polizeiwagen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/dpa/Archivbild

Peine (dpa/lni) – Nach der Sprengung eines Geldautomaten in Peine haben die Täter mit ihrem Auto einen Polizeiwagen gerammt und danach ihre Flucht fortgesetzt. Es sei erheblicher Sachschaden entstanden, aber kein Polizist verletzt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Geldautomat wurde in der Nacht zum Sonntag in der Peiner Innenstadt gesprengt.

Weil Anwohner einen lauten Knall hörten und direkt Alarm schlugen, war die Polizei schnell vor Ort. Daraufhin ergriffen die Täter die Flucht, auf der sie mit ihrem Auto einen Einsatzwagen der Polizei rammten. Auch ein Hubschrauber wurde bei der Verfolgung eingesetzt, bis Sonntagnachmittag blieb die Fahndung aber erfolglos. Den Beamten blieben zunächst lediglich einzelne Geldscheine, die sie nach der Sprengung des Geldautomaten in der Peiner Fußgängerzone sicherstellten. Ob die unbekannten Täter trotz der schnellen Ankunft der Polizei in der Lage waren, Geld einzustecken, blieb unklar.