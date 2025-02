Täter nach Juwelier-Raub in Hamburg weiter auf der Flucht

Hamburg (dpa/lno) –

Nachdem zwei bislang unbekannte Täter in Hamburg-Harvestehude einen Juwelier überfallen haben, sind die Räuber weiterhin auf der Flucht. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei Hamburg. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei drangen die zwei Unbekannten am Montagabend in das Ankaufgeschäft für Edelmetalle ein, bedrohten den Inhaber und erbeuteten unter Anwendung von Gewalt Wertsachen. Die genaue Schadenshöhe ist noch unklar, der Geschäftsinhaber blieb weitgehend unverletzt.

Ein Zeuge hatte den Angaben zufolge eine körperliche Auseinandersetzung im Laden beobachtet und die Polizei gerufen. Die zwei dunkel gekleideten Männer sollen mit Rucksäcken oder Taschen in Richtung Grindelhochhäuser geflohen sein. Eine Fahndung mit Streifenwagen und Hubschrauber blieb zunächst ohne Erfolg.

Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach weiteren Zeugen.