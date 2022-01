Tägliche Corona-Tests an Schulen bis mindestens Ende Januar

Ein Schüler hält bei einem Probelauf mit Corona-Schnelltests seinen negativen Test in die Kamera. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – Tägliche Corona-Tests für Schüler und Lehrer in Niedersachsen sollten nach Ansicht der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) bis mindestens Ende Januar möglich sein. Das teilte die Gewerkschaft am Montag in Hannover mit.

Seit Montag müssen Kinder und Jugendliche im Bundesland wieder zur Schule gehen – dies ist mit einer täglichen Testpflicht verbunden. Dies gilt laut Kultusministerium nicht, wenn Schüler und Lehrer bereits gegen das Coronavirus geimpft oder von einer Infektion genesen sind.

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte am Freitagabend angekündigt, dass die tägliche Testpflicht «bis auf Weiteres» greifen soll. Eine genauere Zeitangabe ist bislang nicht bekannt. Nach vorherigen Plänen sollte die Testpflicht in der zweiten Schulwoche nach den Ferien auf dreimal wöchentlich gesenkt werden.

