Tabellenführer VfB Lübeck lehnt Relegation um Aufstieg ab

Lübeck (dpa/lno) – Die Streit in der Fußball-Regionalliga Nord um den Aufstieg in die 3. Liga spitzt sich zu. Während sich bei einer Befragung acht der 18 Vereine für eine Relegation zwischen Tabellenführer VfB Lübeck und dem Zweiten VfL Wolfsburg II aussprachen, lehnt Lübeck dieses Ansinnen strikt ab. Sechs Vereine sind für die Anwendung der Quotientenregel, vier enthielten sich der Stimme. Die Schleswig-Holsteiner haben zwar ein Spiel mehr als Wolfsburg II ausgetragen, verfügen aber über einen Vorsprung von fünf Punkten. Auch bei Nutzung der Quotientenregel wären die Lübecker vorn. Entschieden werden soll bei einem Verbandstag des Norddeutschen Fußball-Verbandes (NFV) Ende Juni.

«Das Ding ist absolut wasserdicht, es wird keine Relegation mit Wolfsburg geben. Der NFV wird einen Saisonabbruch beschließen, wir werden aufsteigen», sagte VfB-Vorstandssprecher und Rechtsanwalt Thomas Schikorra. In einer Mitteilung wiesen die Lübecker darauf hin, dass es bei Abbruch einen Aufsteiger nur geben könne, wenn die Saison auch gewertet werde. Daraus resultiert die Schlussfolgerung des VfB: «Nach allen denkbaren objektiven und rechtlich vertretbaren Wertungskriterien kann der Aufsteiger nur VfB Lübeck heißen.»

Deshalb kündigten die Lübecker an: «Wir werden vor diesem Hintergrund unsere Planungen für die 3. Liga konsequent vorantreiben. Dies bedeutet, dass wir die bereits begonnenen infrastrukturellen Maßnahmen am Stadion, die für den Spielbetrieb in der 3. Liga erforderlich sind, fortsetzen und bis zum 30.06.2020 beenden werden. Darüber hinaus werden wir in den kommenden Wochen unseren Kader für die 3. Liga zusammenstellen».

