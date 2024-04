Tabellenführer Holstein Kiel beim HSV: Sind kein Favorit

Kiel (dpa/lno) –

Auch ohne die besondere Konstellation in der 2. Fußball-Bundesliga ist die Partie beim Hamburger SV für die Spieler von Tabellenführer Holstein Kiel etwas Spezielles. «Grundsätzlich haben alle Spieler voll Bock auf das Spiel», sagte Kiels Trainer Marcel Rapp am Donnerstag mit Blick auf den Auftritt am Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sport1) im Hamburger Volksparkstadion. «Wenn vor der Saison der Spielplan ‚rauskommt, schauen 70 Prozent der Jungs: Wann spielen wir gegen den HSV?» Es gebe genügend Querverbindungen zwischen den beiden Vereinen. In Lewis Holtby, Finn Porath und Fiete Arp spielen drei Ex-HSVer bei Holstein. Der frühere Kieler Jonas Meffert ist bei den Hamburgern der Cheforganisator im defensiven Mittelfeld.

Rapps Mannschaft reist als Tabellenführer nach Hamburg und hat fünf Spieltage vor dem Saisonende beste Aussichten, erstmals in die Bundesliga aufzusteigen. Der vor der Saison wieder einmal als Top-Aufstiegsanwärter gehandelte HSV kämpft als Vierter mit neun Punkten weniger als Holstein zumindest noch um den Relegationsplatz.

Dennoch sieht Holstein-Trainer Rapp sein Team am Samstag nicht als Favorit. «Wenn jemand sagt, dass Kiel in Hamburg Favorit ist, dann ist das erst einmal ein ganz großes Kompliment für den ganzen Verein für die ganze Saison, die wir bisher abgerissen haben», hatte der 45-Jährige unter der Woche bereits betont. Beim genaueren Blick sei das nicht so, «wenn man das Stadion sieht, wenn man die beiden Mannschaften sieht, die gegeneinander spielen».

Trotzdem würden die Kieler nach Hamburg fahren, «um drei Punkte zu holen, weil wir wissen, was wir können. Wir sind selbstbewusst, wissen aber auch, was wir dafür tun müssen, um die drei Punkte zu holen.» Unterstützt werden die Kieler von 6000 Fans. Das Nordduell ist mit 57 000 Zuschauern erneut ausverkauft. Die Bilanz der Kieler gegen den HSV ist insgesamt positiv, seit die Hamburger 2018 in der zweiten Liga spielen. In elf Duellen gab es nur einen Sieg für die Hamburger. Viermal gewann Holstein, sechsmal endeten die Spiele unentschieden. Im Schlussspurt der Saison zeigen sich die Kieler zudem äußerst stabil. Zuletzt gab es fünf Siege ohne Gegentor.