Synode diskutiert Zukunftsperspektiven der Nordkirche

Travemünde (dpa) –

Mit der Diskussion zum Impulspapier «Horizonte hoch fünf» ist am Freitag die Landessynode der Nordkirche fortgesetzt worden. Des ganzen Tag lang wollen die Synodalen in Arbeitsgruppen über die Vorschläge diskutieren, die die Kirche zukunftsfähig machen sollen. Ein Beschluss dazu soll am Sonnabend gefasst werden.

Bereits am Donnerstag hatten sich die Kirchenparlamentarier einstimmig dafür ausgesprochen, die Mehreinnahmen durch die Energiepauschale komplett für soziale Hilfsprojekte der Diakonie zu verwenden. Nach Angaben der Nordkirche werden durch die Energiepreispauschale der Bundesregierung Steuermehreinnahmen in Höhe von rund 5,1 Millionen Euro erwartet.

Der Schwerpunkt der Hilfsmaßnahmen wird den Angaben zufolge bei den Beratungsstellen der Diakonischen Werke in Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern liegen. Dort werde den Betroffenen nach Prüfung ihrer Situation unter anderem mit in bestimmten Geschäften einlösbaren Guthabenkarten oder Gutscheinen geholfen. Auch die Begleichung von offenen Strom- oder Gasrechnungen sowie Mietschulden direkt an die Versorger ist vorgesehen. Die Hilfsaktion ist nach Angaben der Nordkirche zunächst auf zwei Jahre befristet.