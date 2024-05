Synagoge «Mishkan Shalom» in Kiel wird eingeweiht

Licht strahlt aus zwei Fenstern der jüdischen Synagoge in der Waitzstraße. Axel Heimken/dpa

Kiel (dpa/lno) –

In Kiel wird am Sonntag (14.00 Uhr) die Synagoge «Mishkan Shalom» eingeweiht. «Die Eröffnung der ersten als solche erkennbaren Synagoge in Kiel seit der Zerstörung der alten Synagoge während der Reichspogromnacht und der Vernichtung jüdischen Lebens im Nationalsozialismus ist ein historisches Ereignis, das weit über die Stadtgrenzen hinaus Zeichen setzt», teilte die Jüdische Gemeinde im Vorfeld mit. Die Einweihung fällt zusammen mit dem 20-jährigen Bestehen der Gemeinde.

Zur Feier wird unter anderem der stellvertretende Vorsitzende der Allgemeinen Rabbinerkonferenz und der Liberalen Rabbinervereinigung Deutschlands, Andreas Nachama erwartet. Außerdem kommt die Vorsitzende der Union Progressiver Juden in Deutschland, Irith Michelsohn. Auch die Landesbischöfin der Nordkirche, Kristina Kühnbaum-Schmidt, Landtagspräsidentin Kristina Herbst sowie Bildungsministerin Karin Prien zählen zu den Gästen, die ein Grußwort sprechen wollen.