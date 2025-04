Sylts neue Bürgermeisterin möchte genau hinhören

Sylt (dpa/lno) –

Rund drei Wochen nach der Bürgermeisterwahl wird die frisch gewählte neue Verwaltungschefin der Gemeinde Sylt am Mittwoch (19.00 Uhr) im Rathaus von Westerland vereidigt. Offizieller Amtsantritt von Tina Haltermann ist der 1. Mai – wegen des Feiertags startet sie aber erst am Tag darauf, teilte der Sprecher der Gemeinde der Deutschen Presse-Agentur mit.

«Ich fühle mich voller Vorfreude sowie Tatendrang – und habe eine große Portion Respekt vor der Aufgabe», sagte Haltermann der dpa. Es sei eine große Verantwortung, die sie nun «mit Engagement und Leidenschaft» angehen wolle. Angesichts ihres neuen Jobs als hauptamtliche Bürgermeisterin sei sie aber auch aufgeregt.

Vor Neustart auf Sylt: Auszeit auf dem Festland

Die parteilose 47-Jährige, die von der CDU unterstützt wird, hatte am 6. April die Stichwahl gegen ihren Kontrahenten Markus Gieppner (Die Insulaner) gewonnen. Zuvor hatte die Schleswig-Holsteinerin als leitende Verwaltungsbeamtin des Amtes Landschaft Sylt gearbeitet und ist für sechs Jahre gewählt.

In den vergangenen Tagen habe sie unter anderem ihr altes Büro aufgeräumt, gepackt und Zeit bei ihrer Familie auf dem Festland verbracht. Haltermann ist in Eutin (Ostholstein) geboren, in Ascheberg am Großen Plöner See aufgewachsen, hat in Kiel studiert und lebt seit rund 20 Jahren auf Sylt.

Bisher meist Männer auf dem Chefsessel

Die neue Sylter Bürgermeisterin ist nach Petra Reiber (parteilos) erst die zweite Frau auf dem Chefsessel im Rathaus von Westerland. «Natürlich ist es etwas Besonderes als Frau in einer Position zu stehen, die historisch lange von Männern bekleidet wurde, und das macht mich auch ein wenig stolz», sagte sie.

Unter Druck setzt sie das nicht: «Für mich kommt es nicht darauf an, ob man ein Mann oder eine Frau ist, es kommt auf das Engagement, die Erfahrung und die Liebe zu seiner Aufgabe an», sagte sie. Den Anspruch ihre Arbeit gut zu machen, habe sie unabhängig vom Geschlecht.

Für die erste Zeit im Amt habe es für sie Priorität zunächst gut zuzuhören, um mit allen Beteiligten konkrete Ziele und Schritte zu erarbeiten. «Ich glaube daran, dass gute Lösungen nur im Miteinander entstehen.»

Auf neue Bürgermeisterin warten jetzt große Herausforderungen: Neben der anstehenden Verwaltungsreform auf der Insel ist vor allem der Streit um die teilweise illegalen Ferienwohnungen weiter ein großes Thema auf Sylt.

Neuwahl nach Streit auf Sylt

Die Neuwahl war nötig, da der ehemalige Bürgermeister der Gemeinde, Nikolas Häckel (50), im September 2024 vorzeitig abgewählt worden war. Vorher hatte es rund um den Posten an der Verwaltungsspitze monatelangen Streit gegeben. Der parteilose Häckel starb kurz nach seiner Abwahl unter bislang nicht geklärten Umständen in Hamburg. Bis zum Amtsantritt von Haltermann hatte Carsten Kerkamm (CDU) die Gemeinde kommissarisch geleitet.