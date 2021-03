Sylts Bürgermeister appelliert: Zuhause bleiben

Das Rathaus der Gemeinde Sylt. Foto: Lea Sarah Pischel/dpa

Sylt (dpa/lno) – Der Bürgermeister der Gemeinde Sylt, Nikolas Häckel, hat kurz vor Ostern an die Menschen appelliert, zu Hause zu bleiben. Allerdings rechne er trotz des touristischen Beherbergungsverbots mit vermehrten Anreisen an den Ostertagen. Sein Wunsch: Wer in seine Zweitwohnung reise, solle sich regelmäßig testen lassen. «Auch Tagesgäste mögen sich bitte testen – eine Teststation haben wir unmittelbar am Bahnhof Westerland eingerichtet», sagte Häckel. Er kündigte zudem an, das bestehende Beherbergungsverbot weiter zu kontrollieren. Eigentümer von Ferienhäusern oder -wohnungen können diese aber selbst nutzen oder dort unentgeltlich Familie oder Freunde wohnen lassen.

