Sylter wählen Bürgermeister: Vier Bewerber

Sylt (dpa/lno) – In der Gemeinde Sylt sind die Einwohner am heutigen Sonntag zur Bürgermeister-Wahl aufgerufen. Drei Kandidaten treten gegen Amtsinhaber Nikolas Häckel (parteilos) an: Clemens Raab (CDU), Lars Schmidt (Zukunft) und Einzelbewerber Ralf Obluda-Kruber. Häckel ist seit 2015 Bürgermeister der Gemeinde Sylt, zu der die sieben Ortsteile Westerland, Archsum, Keitum, Morsum, Munkmarsch, Rantum und Tinnum gehören.

Sollte keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit erreichen, findet am 28. März eine Stichwahl statt. Die Amtszeit beträgt sechs Jahre. In der Gemeinde sind rund 14 000 Menschen mit Hauptwohnsitz gemeldet – und 4000 Personen mit Zweitwohnsitz.

