Sylter Party: Gesundheitsamt wartet auf neue Testergebnisse

Ein Abstrich für das Testverfahren auf das Coronavirus. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Westerland (dpa/lno) – Nach der Party auf Sylt mit mindestens einem infizierten Gast stehen acht Ergebnisse von Corona-Tests der Teilnehmer weiter aus. Sie werden möglicherweise am Freitag vorliegen, wie eine Sprecherin des Kreises Nordfriesland am Donnerstag sagte. Insgesamt hatte es nach Bekanntwerden des Falls 108 Tests gegeben. Dabei gab es einen Corona-Fall, 99 Tests fielen negativ aus.

Das Gesundheitsamt hat die positiv getestete Person in Quarantäne gesetzt und mit der Nachverfolgung seiner Kontakte begonnen. Laut Behörde hatte der Infizierte in der Nacht zum 4. Oktober ein Bistro in Westerland besucht, bevor erste Symptome auftraten und er getestet wurde. Das Gros der mehr als 100 Personen, die sich an dem Abend dort aufgehalten haben, stammt von der Insel. Gegen den Wirt hat das Gesundheitsamt ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Dagegen verzichtet der Kreis auf ein Bußgeld für Gäste, die sich nicht ordentlich in die Listen eingetragen haben.

