Sylter Offshore-Windpark: Bundesgericht verhandelt Klage

Leipzig (dpa) – Das Bundesverwaltungsgericht verhandelt am heutigen Donnerstag über eine Klage des Naturschutzbundes (Nabu) gegen den Betrieb eines Offshore-Windparks vor Sylt. Der Park mit 80 Windkraftanlagen wurde 2002 genehmigt und 2015 in Betrieb genommen. Er steht in einem Areal, das seit 2005 als europäisches Vogelschutzgebiet «Östliche Deutsche Bucht» ausgewiesen ist.

Der Umweltverband macht nach Angaben des Gerichts geltend, dass die Windräder den Lebensraum der Vogelarten Stern- und Prachttaucher beeinträchtigen. In beiden Vorinstanzen war die Klage erfolglos geblieben. Mit einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts wird noch im Laufe des Donnerstags gerechnet.

