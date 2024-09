Sylter entscheiden über Bürgermeister-Abwahl

Sylt (dpa/lno) –

Knapp 12.500 Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Sylt stimmen am Sonntag darüber ab, ob Bürgermeister Nikolas Häckel (parteilos) seinen Posten im Rathaus räumen muss. Für eine Abwahl des Rathauschefs müssen mindestens 20 Prozent aller Stimmberechtigten für eine Abwahl votieren, sagte Florian Korte, Sprecher der Gemeinde Sylt, der dpa. In neun Wahllokalen können die Sylter zwischen 8.00 und 18.00 Uhr an die Wahlurnen gehen. Das Ergebnis soll demnach am Abend feststehen. Kommunalpolitiker auf der Urlaubsinsel hatten am 18. Juli mehrheitlich für ein Abwahlverfahren gegen den hauptamtlichen Sylter Bürgermeister Häckel gestimmt.

Trotz seines Burnouts möchte der 50-Jährige zurück auf den Chefsessel im Rathaus in Westerland. Das wollen die Kommunalpolitiker auf der Urlaubsinsel verhindern – nicht wegen der Krankheit. Sie werfen ihm unter anderem die jahrelange Haushaltsmisere, fehlende Kommunikation, mangelhaftes Vertrauen sowie Unzulänglichkeiten bei seiner Verwaltungsarbeit vor. Der Sylter führt die Verwaltung auf der Nordseeinsel seit 2015. Vertreten wird er derzeit durch seinen Stellvertreter, Carsten Kerkamm (CDU).