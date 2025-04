Sylter entscheiden per Stichwahl über neuen Bürgermeister

Sylt (dpa/lno) –

Sylterinnen und Sylter müssen am Sonntag erneut an die Wahlurnen. In einer Stichwahl stimmen sie darüber ab, wer neuer Bürgermeister oder neue Bürgermeisterin der Gemeinde Sylt wird. Die 46-jährige parteilose Tina Haltermann, die von der CDU unterstützt wird, und der 59-jährige Markus Gieppner («Die Insulaner») sind noch im Rennen.

In der Gemeinde Sylt sind aktuell 12.107 Bürgerinnen und Bürger wahlberechtigt und dazu aufgerufen, bis 18.00 Uhr in einem der neun Wahllokale der Gemeinde ihre Stimme abzugeben, wie ein Gemeindesprecher der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Bei der ersten Wahl vor drei Wochen hatte keiner der Bewerber die erforderliche absolute Mehrheit erzielt.

Bei der Wahl am 16. März lag die seit 20 Jahren auf Sylt lebende leitende Verwaltungsbeamtin Haltermann mit 38,4 Prozent der Stimmen vorn. Der gebürtige Sylter und Software-Entwickler Gieppner erreichte 23,5 Prozent Zustimmung. Insgesamt waren zunächst zwei Frauen und vier Männer zur Wahl angetreten.

Früherer Bürgermeister Häckel wurde abgewählt

An der Wahl beteiligten sich 48,6 Prozent der Stimmberechtigten. Die Neuwahl ist nötig, weil der damalige Bürgermeister der Gemeinde, Nikolas Häckel, im September 2024 vorzeitig abgewählt worden war. Vorher hatte es rund um den Chefsessel im Rathaus monatelangen Streit gegeben. Der parteilose Häckel starb kurz nach seiner Abwahl unter bislang nicht geklärten Umständen in Hamburg.

Aktuell leitet Carsten Kerkamm (CDU) die Amtsgeschäfte in der Gemeinde Sylt, zu der die sieben Ortsteile Westerland, Tinnum, Archsum, Keitum, Morsum, Munkmarsch und Rantum gehören.